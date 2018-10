ZP Rady Europy przyjęło rezolucję wzywającą Rosję do oddania Polsce wraku Tu-154M

W rezolucji zwrócono uwagę, że zgodnie z załącznikiem 13 Konwencji Chicagowskiej, od państwa, w którym doszło do wypadku, wymaga się zwrotu wraku i innych istotnych materiałów dowodowych państwu, w którym statek powietrzny był zarejestrowany, po tym, jak badanie technicznych przyczyn katastrofy zostanie zakończone. Podkreślono, że w przypadku Tu-154AM, badanie technicznych przyczyn katastrofy zostało zakończone w styczniu 2011 roku.

Dalej podkreślono, że odmowa zwrotu wraku i innych dowodów ze strony władz Federacji Rosyjskiej stanowi „nadużycie prawa” i „wzmogła spekulacje, że Rosja ma coś do ukrycia” . Zgromadzenie Parlamentarne Rady Europy wzywa następnie do zwrotu wraku bez dalszej zwłoki, a do tego czasu odpowiedniego zabezpieczenia wraku i powstrzymanie się od działań, które uznane mogą zostać za bezczeszczenie miejsca katastrofy.

Zgromadzenie Parlamentarne Rady Europy

Zgromadzenie Parlamentarne (Parliamentary Assembly) to jeden z dwóch głównych organów statutowych Rady Europy. Zasiada w nim 648 przedstawicieli parlamentów krajowych (324 członków oraz taka sama liczba ich zastępców), a liczba delegatów zależna jest od liczby mieszkańców państwa.

Zadania ZP Rady Europy

Zgromadzenie Parlamentarne monitoruje stan przestrzegania przez państwa członkowskie ich zobowiązań. Przeprowadza wizyty terenowe służące przygotowaniu raportów. Na zaproszenie państw monitoruje przebieg wyborów.



Zgromadzenie Parlamentarne posiada ważne kompetencje w zakresie wyborów w Radzie Europy. Wybiera m.in. sędziów Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, Komisarza Praw Człowieka oraz Sekretarza Generalnego Rady Europy, jego zastępcę oraz Sekretarza Generalnego Zgromadzenia Parlamentarnego.



Opinia Zgromadzenia Parlamentarnego jest niezbędna dla przyjęcia przez Radę Europy nowych konwencji. Zalecenia ZPRE były też impulsem do podjęcia przez Komitet Ministrów prac nad wieloma nowymi konwencjami RE.



Współpracuje z Parlamentem Europejskim, Zgromadzeniem Parlamentarnym OBWE i innymi instytucjami w celu wzmocnienia wpływu parlamentarzystów na sprawy europejskie.



Przyznając specjalne statusy (np. gościa specjalnego lub partnera dla demokracji), Zgromadzenie Parlamentarne współpracuje z niektórymi parlamentami państw spoza Rady Europy.



ZPRE ma także szczególną rolę w procesie przystępowania nowych państw do RE: opiniuje ich kandydatury, a następnie prowadzi szczególny monitoring post-akcesyjny wypełniania zobowiązań członkowskich przez nowe państwa członkowskie.

