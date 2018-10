Zbigniew Ziobro złożył wniosek o uchylenie immunitetu posła PiS

Prokuratura w Zamościu chce postawić posłowi PiS łącznie cztery zarzuty. Mają one dotyczyć świadectwa kwalifikacji zawodowej kierowcy oraz uzyskania przez posła, z naruszeniem przepisów prawa, uprawnień do kierowania pojazdami mechanicznymi kategorii A,C,B+E,C+E. W związku z tym, Prokurator Generalny Zbigniew Ziobro skierował do marszałka Sejmu pismo w sprawie uchylenia immunitetu posła Piotra Olszówki. Po analizie prawnej zostało ono przekazane do Komisji Regulaminowej, Spraw Poselskich i Immunitetowych. – W tej sytuacji poseł ma możliwość złożenia oświadczenia o wyrażeniu zgody na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej. W takim wypadku komisja stwierdza formalną poprawność dokumentu, co kończy procedurę. Poseł Olszówka zapowiedział, że złoży takie pismo, ale nie wiem, czy już to zrobił - tłumaczył w rozmowie z Dziennikiem Wschodnim przewodniczący Komisji Regulaminowej, Włodzimierz Bernacki.

Czego dotyczy sprawa Piotra Olszówki?

Śledztwo prowadzone przez Prokuraturę Okręgową z Zamościa dotyczy grupy przestępczej, która od 2011 roku działała na terenie Biłograja. Jej szefem był Krzysztof L., urzędnik z Wydziału Komunikacji i Drogownictwa ze starostwa powiatowego. Urzędnicy zajmowali się m.in. handlem dokumentami. W 2015 roku funkcjonariuszom policji udało się rozbić grupę. Wstępne śledztwo wykazało, że jednym z klientów grupy miał być poseł PiS Piotr Olszówka. Zdaniem śledczych polityk mógł otrzymać prawo jazdy kat. A oraz C bez egzaminu. Koszt wydania takiego dokumentu wynosił od kilkuset do kilku tysięcy złotych. Mimo tego, że dokumentacja została sporządzona prawidłowo, poprawność wydania dokumentu budzi wątpliwości prokuratury.

