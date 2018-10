Prezydent Duda o wolnych mediach. Przytoczył przykład gwałtu na kobiecie

Jak podaje Polsat News, dziennikarze mieli możliwość zadawania pytań Andrzejowi Dudzie podczas Forum Polsko-Niemieckiego w Berlinie. Jeden z lokalnych reporterów zapytał polskiego prezydenta o to, dlaczego w ostatni weekend Program Trzeci Polskiego Radia nie poinformował o decyzji TSUE w sprawie Sądu Najwyższego. Andrzej Duda stwierdził, że w mediach polskich i zagranicznych można nie usłyszeć o różnych kryzysach wewnątrzpolitycznych, „chociaż trwają one od dawna”.

„Więc media w Polsce są wolne”

Prezydent stwierdził także, iż „nie jest powiedziane, że media muszą informować o wszystkim” . – W Polsce jest tak, że gdyby jakaś kobieta została zgwałcona, to media by o tym poinformowały natychmiast, wskazując szczegóły, które tylko byłyby do zdobycia, więc media w Polsce są wolne – kontynuowała głowa państwa. – Mnie jest trudno się do tego odnieść, bo nie słuchałem wtedy radia. A po drugie, proszę wybaczyć, ja nie wpływam na media w Polsce – podsumował Andrzej Duda.

Para prezydencka 22 października poleciała do Berlina. Andrzej Duda spotkał się m.in. z kanclerz Angelą Merkel. Szef Gabinetu Prezydenta Krzysztof Szczerski relacjonował późnej, że to była „gęsta tematycznie” rozmowa, podczas której poruszono pięć dużych bloków tematycznych. Jak przekazał minister Krzysztof Szczerski, prezydent ocenił tę rozmowę jako „bardzo dobrą”. – Taką, która pokazała partnerstwo polsko-niemieckie, czyli potrzebę wzajemnej wymiany informacji, opinii, ocen i planów na przyszłość – podsumował. Spotkanie odbyło się w Urzędzie Kanclerskim w Berlinie.