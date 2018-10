Macierewicz o katastrofie smoleńskiej: Przyczyną była eksplozja samolotu, która go zniszczyła

Nowe informacje dotyczące wydarzeń z 10 kwietnia 2010 r. szef Podkomisji ds. Ponownego Zbadania Wypadku Lotniczego pod Smoleńskiem Antoni Macierewicz przedstawił podczas spotkania pt. „Tragedia Smoleńska - stan badań na dzisiaj”. Brał w nim udział również wiceszef tej komisji prof. Kazimierz Nowaczyk.

Macierewicz podkreślił, że przyczyną katastrofy samolotu nie była brzoza ani polscy piloci. – Przyczyną była eksplozja samolotu, która go zniszczyła – wyjaśnił były minister obrony. Dodał, że śledztwo doprowadzono do punktu, w którym „wiadomo z pewnością, jak doszło do śmierci”. – Nie wiemy, jak doszło do tej eksplozji – przyznał.

Kiedy raport końcowy?

Szef Podkomisji ds. Ponownego Zbadania Wypadku Lotniczego pod Smoleńskiem poinformował ponadto, że raport o przyczynach katastrofy zostanie przedstawiony „w czasie nie dłuższym niż za rok”. Prof. Kazimierz Nowaczyk dodał z kolei, że komisja zaczęła pracować nad końcowymi częściami raportu, ale ma jeszcze w planie m.in. „dodatkowe eksperymenty”.

Rezolucja Rady Europy ws. zwrotu wraku

Przypomnijmy, że Federacja Rosyjska została wezwana przez Zgromadzenie Parlamentarne Rady Europy do bezzwłocznego zwrotu władzom polskim wraku samolotu państwowego Tu-154M. W ocenie Antoniego Macierewicza „raport Rady Europy, w którym Rosja została wezwana do zwrotu wraku tupolewa, potwierdza stanowisko Polski, że samolot rozpadł się w powietrzu”.