Cejrowski krytykuje PiS i nawiązuje do sytuacji w Wenezueli

„Wenezuela upadła. Ewakuacja ambasad. Wystarczyło 20 lat. (Socjalizm wprowadzono w roku 1999). Reformy analogiczne do programu socjalnego PiS zrujnowały kraj dużo bogatszy od Polski (ropa, złoto, diamenty, wołowina)” – napisał Cejrowski na swoim profilu na Facebooku. Nie była to pierwsza krytyka podróżnika pod adresem Prawa i Sprawiedliwości. Wcześniej podróżnik negatywnie ocenił program 500 plus. – Nie można ludziom dawać pieniędzy za nic. Nie dla "500+". Za pracę się płaci. Zróbcie prace społeczne, zróbcie projekt budowania autostrad, odśnieżania trawnika, czegokolwiek i płaćcie ludziom za pracę, a nie za to, że się urodziło dziecko – tłumaczył w maju 2017 w rozmowie z dziennikarzem „Polska The Times”.

Trudna sytuacja w Wenezueli

W poniedziałek 11 marca parlament Wenezueli wprowadził stan wyjątkowy na terenie całego kraju. Propozycję podjęcia takiego kroku złożył przewodniczący Zgromadzenia Narodowego Juan Guaido, który ogłosił się tymczasowym prezydentem w miejsce Nicolasa Maduro. Wprowadzenie stanu wyjątkowego uzasadniane jest katastrofalną sytuacją kraju. Wenezuela od wielu miesięcy pogrążona jest w głębokim kryzysie ekonomicznym, a ostatnio także politycznym. Przejęcie władzy w kraju zadeklarował popierany przez Stany Zjednoczone i większość państw Europejskich Juan Guaido, jednak kontrolę nad urzędnikami i wojskiem wciąż sprawuje prezydent Nicolas Maduro.

Od czwartku 7 marca prawie na całym terytorium Wenezueli nie ma prądu. Sytuację udaje się naprawić jedynie na krótko, krótkie dostawy przerywają kolejne awarie. Ludność Wenezueli zmaga się także z brakiem wody. Nie działa transport publiczny i telekomunikacja, przez co część regionów jest „odcięta” od reszty kraju. W wielu miejscach dochodzi do grabieży. Świat obiegły informacje o operacjach przeprowadzanych przy świetle latarek. Z powodu braku prądu w szpitalach zmarło już co najmniej kilkanaście osób, w tym dzieci.

Obietnice socjalne PiS

Przypomnijmy, podczas lutowej konwencji PiS została zaprezentowana tzw. piątka Kaczyńskiego. Do głównych filarów programu partii zaliczono: rodzinę, młodych, pracę, starszych i słabszych oraz infrastrukturę. – Mamy nowy program. Program trudny. Pierwszy jego punkt to 500+ od pierwszego dziecka. Ważna sprawa – przywracanie równości, ale także wolności. Człowiek, który ma pusty portfel wolny nie jest. Uwzględniając realia, my te kieszenie wypełniamy – powiedział Jarosław Kaczyński. Program ma zacząć obowiązywać od 1 lipca.

Prezes PiS-u mówił także o „pomocy dla ludzi młodych, którzy nie ukończyli 26 roku życia”. „PIT 37 – 0 proc. dla młodych do 26 roku. To taryfa ulgowa dla wszystkich młodych ludzi na kilka pierwszych lat dorosłego życia" – napisało Prawo i Sprawiedliwość na Twitterze. Podczas wystąpienia Jarosław Kaczyński zapowiedział także pomoc dla osób starszych. Mówił o „trzynastce” w kwocie 1100 złotych, która zostanie wypłacona każdemu emerytowi.