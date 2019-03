Nowoczesna złoży zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa przez hierarchów Kościoła

„Niniejszym zawiadamiam o podejrzeniu popełnienia przestępstwa polegającego na niezawiadomieniu przez niektórych biskupów Kościoła Rzymskokatolickiego w Polsce i członków Konferencji Episkopatu Polski (KEP) organu powołanego do ścigania przestępstw o popełnieniu przestępstwa polegającego na obcowaniu płciowym z osobą małoletnią lub doprowadzeniu jej do poddania się czynnościom seksualnym oraz polegającym na zgwałceniu lub wymuszeniu do poddania się innej czynności seksualnej, tj. realizacji znamion przestępstwa określonego w art. 240 kk” – napisał Adam Szłapka w piśmie skierowanym do Prokuratury Rejonowej Warszawa-Śródmieście. Treść dokumentu została opublikowana w mediach społecznościowych.

W dalszej części pisma Adam Szłapka wnioskował o przesłuchanie w charakterze świadków przewodniczącego członków Konferencji Episkopatu Polski arcybiskupa Stanisława Gądeckiego i wiceprzewodniczącego KEP arcybiskupa Marka Jędraszewskiego.

Poseł Nowoczesnej ocenił konferencję KEP zorganizowaną 14 marca 2019 roku, na której zaprezentowano „raport o pedofilii w polskim Kościele”. „Z tego raportu dowiadujemy się, że od 1 stycznia 1990 roku do 30 czerwca 2018 roku zgłoszenia wykorzystywania seksualnego małoletnich dotyczyły 382 duchownych” – napisał Szłapka w uzasadnieniu. „Raport pokazuje jednoznacznie, że Konferencja Episkopatu Polski była w posiadaniu kompleksowych (zapewne nie kompletnych) danych dotyczących zjawiska pedofilii i wykorzystywania seksualnego w polskim Kościele. Mimo pełnej świadomości, że pedofilia jak i wykorzystywanie seksualne są przestępstwami, Konferencja Episkopatu Polski nie złożyła zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa, zarówno przed jak i nawet po publikacji rzeczonego raportu” – dodał poseł w piśmie skierowanym do prokuratury.