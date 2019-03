Szydło przedstawiła kandydatów PiS w okręgu małopolsko-świętokrzyskim. „Drużyna wspaniała”

Wybory do Parlamentu Europejskiego odbędą się już 26 maja 2019 roku. W ostatnich tygodniach partie kompletują swoje listy. – Drużyna wspaniała, silna, postacie nietuzinkowe. Każdy z nas jest zdeterminowany do ciężkiej pracy – powiedziała Beata Szydło, prezentując kandydatów Prawa i Sprawiedliwości do Parlamentu Europejskiego w okręgu małopolsko-świętokrzyskim. Na liście, którą otwiera Beata Szydło, znaleźli się także Ryszard Legutko, który wystartuje z drugiego miejsca oraz wiceminister sprawiedliwości Patryk Jaki i Dominik Tarczyński. Na dalszych pozycjach znaleźli się: Włodzimierz Bernacki, Barbara Bartuś, Elżbieta Duda, Michał Cieślak, Arkadiusz Mularczyk oraz Anna Krupka.

Liderami pozostałych list Prawa i Sprawiedliwości w wyborach do Parlamentu Europejskiego są: Joachim Brudziński, Jacek Saryusz-Wolski, Anna Fotyga, Zdzisław Krasnodębski, Karol Karski, Jadwiga Wiśniewska, Witold Waszczykowski, Elżbieta Kruk, Adam Bielan, Kosma Złotowski, Anna Zalewska, a także Tomasz Poręba.

Czytaj także:

Magdalena Adamowicz opublikowała list otwarty. „Łzami nikt nigdy nie nakręcił zegarka"