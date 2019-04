Tragedia w Puszczykowie. Pociąg uderzył w karetkę, dwie osoby nie żyją

Tragedia rozegrała się przed godziną 16 na strzeżonym przejdzie z rogatkami. W karetkę uderzył pociąg Intercity relacji Katowice – Gdynia. Na miejscu zginęli dwaj członkowie ekipy pogotowia. Przeżył jedynie kierowca, który trafił do szpitala. Policja ustala, jak doszło do tego, że tuż przed nadjechaniem pociągu na przejeździe znalazła się karetka.

„To ogromnie smutna sytuacja, kiedy ktoś, ratując ludzkie życie, sam nie wraca z ostatniego dyżuru do najbliższych” – napisał na Twitterze premier Mateusz Morawiecki. Szef rządu złożył kondolencie rodzinom zmarłych.