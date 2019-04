Władysław Kosiniak-Kamysz: Nie będziemy się godzić na politykę w Kościele

– Będziemy bronić chrześcijańskich wartości w Polsce i w Europie. Idziemy za drogowskazem Ojca Świętego Jana Pawła II, ale nie będziemy się godzić na politykę w Kościele – przekonywał Władysław Kosiniak-Kamysz na konwencji w Rzeszowie. – Do pytań do prezesa Kaczyńskiego należy dodać te o polskie rolnictwo. Nie wystarczy wyjść i mówić o dopłatach nie mając o tym pojęcia. To, co dziś obiecuje PiS zagwarantowało z UE PSL – dodał.

„Przywrócimy braterstwo”

Szef PSL odniósł się także do kontrowersyjnych słów senatora Biereckiego, który na obchodach rocznicy katastrofy smoleńskiej mówił o potrzebie „oczyszczenia Polski z ludzi, którzy nie są godni należeć do naszej wspólnoty narodowej” . – Nie ma na to naszej zgody. My oprócz zwycięstwa wyborczego zrobimy jeszcze coś ważniejszego. Przywrócimy Polsce i Polakom braterstwo, solidarność, sprawiedliwość – podkreślał Kosiniak-Kamysz cytowany przez 300polityka.pl.

Polityk podczas swojego przemówienia przekonywał, że majowe wybory do Parlamentu Europejskiego mogą być poniekąd traktowane jak pierwsza tura wyborów parlamentarnych w Polsce. – Wygrywając wybory europejskie przywrócimy wspólnotę w strażach, kołach gospodyń wiejskich i niezależnie od tego, czy się ktoś zapisze do agencji restrukturyzacji i modernizacji, czy będzie w innym stowarzyszeniu, będzie miał szanse otrzymywać wsparcie – stwierdził szef ludowców. – Koniec z podziałami w Polsce, koniec z podziałami między Polakami, koniec z podziałem kół gospodyń wiejskich, OSP, strażaków, rodziny strażackiej na lepszych i gorszych. Przywrócimy jedność, bo jedność w różnorodności jest możliwa i zwycięży w wyborach europejskich – podsumował.

