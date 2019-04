Pełnia Różowego Księżyca. Kiedy warto patrzeć w niebo?

Zacznijmy od tego, że funkcjonują różne nazwy występującej w kwietniu pełni księżyca, między innymi Różowa Pełnia Księżyca. Można się spotkać także z określeniem Pełnia Kiełkującej Trawy. Musimy jednak zasmucić niecierpliwych obserwatorów nieba – barwa księżyca w czasie pełni się nie zmienia, jak mogłaby na to wskazywać sama nazwa. Jak podaje news.sky.com, termin „różowy księżyc” powstał w nawiązaniu do kwitnących na początku wiosny kwiatów, które zabarwiają się na różowo.

Pełnia Różowego Księżyca – kiedy, gdzie oglądać?

Pełnia Różowego Księżyca wystąpi w Wielki Piątek (19 kwietnia). Jednak zdaniem naukowców, najlepiej będzie widoczna, gdy zapadnie zmrok. Będziecie obserwować niebo?

Pełnia Księżyca, a data Wielkanocy

Po Soborze Nicejskim w IV wieku ustalono, że Święta Wielkanocne przypadają zawsze w pierwszą niedzielę po pierwszej Paschalnej Pełni Księżyca. Jak się okazuje, ta zasada nie zawsze obowiązuje. „Jednak zasada ta przestaje działać raz na 19 lat. Właśnie w tym roku ten wyjątek będzie miał miejsce, ponieważ astronomiczna wiosna rozpocznie się 20 marca o godzinie 22:58, a pierwsza wiosenna pełnia będzie miała miejsce niecałe 4 godziny później, dokładnie 21 marca o godzinie 2:43” – czytamy na stronie TwojaPogoda.pl. Co ciekawe, kościół przy ustalaniu daty nie bierze pod uwagę astronomicznej Pełni Księżyca, a kościelną Pełnię Księżyca, która może wystąpić nawet kilka dni później. Proces ten jest dość skomplikowany. Nad tym, by nie doszło do żadnej pomyłki czuwa jezuita Guy Consolmagno z Watykańskiego Obserwatorium Astronomicznego.