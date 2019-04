Koszmar Polki we Włoszech. Miała być „szykowana do sprzedaży"

Polka, która na stałe mieszka w Niemczech, poinformowała matkę, że może stać się ofiarą handlu ludźmi. Z relacji zrozpaczonej 38-latki wynikało, że jej znajomy, do którego przyjechała w odwiedziny do Włoch „szykuje ją do sprzedaży”.