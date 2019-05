Obchody Dnia Strażaka. Odznaczenia wręczono „małym bohaterom”

– Dziękuję strażakom – w imieniu Rzeczypospolitej oraz polskiego społeczeństwa – za służbę, za gotowość do niesienia pomocy, za ratowanie życia i mienia. Jesteście na każde wezwanie: bezinteresowni, oddani i wierni – mówił Andrzej Duda podczas centralnych obchodów Dnia Strażaka, które odbyły się w sobotę w Warszawie. Prezydent wręczył nominacje generalskie sześciu oficerom PSP oraz inne odznaczenia. Z rąk głowy państwa dzieci otrzymały nagrody „Młody Bohater” za to, że ocaliły bądź aktywnie przyczyniły się do ocalenia życia innych osób.

„Musimy sobie nawzajem pomagać”

Podczas obchodów przemawiał także Mateusz Morawiecki. – Wasza służba, która jest widoczna codziennie dla lokalnych społeczności jest służbą, która uczy, że państwo musi być dobrze zorganizowane i spójne. Musimy sobie nawzajem pomagać – mówił premier. Szef rządu zaznaczył, że odwaga i profesjonalizm polskich strażaków stały się słynne w Europie w ubiegłym roku, kiedy to zastępy z naszego kraju brały udział w gaszeniu pożarów w Szwecji.

Zwracając się do strażaków Mateusz Morawiecki stwierdził, że przechodzą oni „swoistą próbę ognia”. – Wiem, że ona jest często niełatwa psychicznie i fizycznie. Życzę wam wytrwałości i hartu ducha. Gratuluję waszym rodzinom takich wspaniałych oficerów, strażaków, druhen i druhów – podkreślił premier. – Bez was Polska nie byłaby krajem, który staje się silniejszy, piękniejszy i bardziej zorganizowany. Polacy są wam wdzięczni. Waszą odwagą budujecie przyszłość Polski – podsumował.