Do Sejmu trafiła specustawa ws. Westerplatte. Dulkiewicz: To próba przejęcia dla celów politycznych

Spór toczy się między Muzuem II Wojny Światowej, które jest wspierane przez Ministerstwo Kultury a władzami Gdańska. Jedna ze stron chce zbudować w tym miejscu oddział MIIWŚ w postacie Muzeum Westerplatte i Wojny 1939. Pieniądze mają pochodzić z budżetu państwa a szacowane koszty inwestycji to blisko 150 mln złotych. Jak podaje portal Onet.pl, plany te krzyżuje urząd miasta, który także dysponuje kilkoma działkami na Westerplatte. Paweł Adamowicz odrzucił propozycję szefa muzeum, który chciał odkupić te tereny za 2 mln złotych. Sprzeciw ówczesnego prezydenta został odebrany jako polityczny. Gdańscy politycy PO porównywali tą sytuację do sprawy przejmowania Muzeum II Wojny Światowej.

Z informacji portalu Onet.pl wynika, że do Sejmu trafił właśnie projekt specustawy, w myśl której rząd miałby prawo do budowy Muzeum Westerplatte i Wojny 1939. Urząd Gdańska otrzymałby odszkodowania za utracone działki. W uzasadnieniu stwierdzono, ze Westerplatte nie zostało zagospodarowane w sposób adekwatny do swojej ogólnonarodowej rangi oraz międzynarodowego znaczenia a brak jednego zarządcy terenu, problemy komunikacyjne oraz, aż do chwili obecnej, brak spójnej koncepcji na narrację historyczną na terenie Westerplatte pogarszały stan reliktów i infrastruktury.

Pomysł skrytykowała Aleksandra Dulkiewicz. W ocenie władz Gdańska jest to kolejna próba przejęcia Westerplatte dla celów politycznych – stwierdziła. Z kolei posłanka Agnieszka Pomaska skierowała interpelację do ministra kultury w sprawie specustawy. – To próba odebrania i zagrabienia Westerplatte przez partię rządzącą – oceniła.

Szef gdańskiego klubu PO Cezary Śpiewak-Dowbór zapowiedział, że na najbliższej sesji rady miasta wystosuje apel ws. terenu do Westerplatte. – Ma być to czytelny przekaz do rządu i parlamentarzystów PiS, by wycofali się z projektu specustawy – wyjaśnił.