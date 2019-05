Eurojackpot. Już wiadomo, kto wygrał 193 mln złotych!

„We wczorajszym losowaniu Eurojackpot, w którym stawką było 390 000 000 zł (90 000 000 euro), padły dwie główne wygrane, w tym jedna w Polsce! Jej wartość to astronomiczne 193 396 500,00 zł (45 000 000 euro)! Nigdy wcześniej w historii naszego kraju wygrane nawet nie zbliżyły się do tej kwoty. Poprzedni rekord to 36 726 210,20 zł w Lotto trafione w 2017 roku w Skrzyszowie” – podał w komunikacie Totalizator Sportowy.

„Trudno wyobrazić sobie radość posiadacza szczęśliwego kuponu, ale zapewne już do niego dotarło, że jest jedynym graczem w Polsce, który dosłownie wygrał górę pieniędzy. Szanse, że trafi główną wygraną wynosiły jak 1: 95 344 200” – czytamy.

Totalizator sportowy poinformował, że po tym, jak wygrana zostanie odebrana, poda dokładnie, w której miejscowości kupiono szczęśliwy los. „Możemy natomiast przekazać, że wygraną odnotowano w jednej z miejscowości powiatu piotrkowskiego w województwie łódzkim” – podano.

Wygrana w Eurojackpot

W losowaniu Eurojackpot w piątek 10 maja padły następujące numery: 5, 7, 15, 19, 42 oraz 3 i 8. Ogromne szczęście miało dwóch graczy: jeden z Polski, a drugi z Niemiec, którym udało się wygrać nagrodę I stopnia. Oznacza to, że do Polaka trafi astronomiczna suma 193 milionów 396 tysięcy 500 złotych. Od tej kwoty gracz będzie jeszcze musiał zapłacić podatek. Nigdy wcześniej żaden gracz z Polski nie wygrał tak dużej kwoty.

Jak grać w Eurojackpot?

Losy można kupować w tych samych placówkach, które dystrybuują losy gier Lotto. Zasady gry są bardzo proste:

Typujemy 5 liczb z 50 oraz 2 liczby z 10.

Skreślamy swoje liczby na blankiecie lub gramy na chybił trafił.

Dopiero łączne spełnienie tych warunków oznacza wygraną pierwszego stopnia.

Są też stopnie pośrednie. Jeśli uda się trafić pięć na pięć liczb w pierwszej puli i tylko jedną z dwóch liczb w drugiej – można liczyć na średnią wypłatę rzędu 700 tys. euro.

Jeśli trafimy tylko pięć liczb z pierwszej puli, a z drugiej żadnej – przeciętna wypłata wyniesie 120 tys. euro.

Możliwa jest gra tylko na jedno najbliższe losowanie.

Opłata za zakład wynosi 12,50 zł.

W Eurojackpot występuje 12 stopni wygranych. Te równe lub wyższe niż 10 milionów euro wypłacane są w euro (na życzenie gracza w złotówkach), a pozostałe w złotówkach. Warto podkreślić, że wygrane odnotowane w Polsce mogą zostać powiększone w przypadku korzystnego kursu wymiany złotówek na euro.