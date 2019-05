Decyzje po emisji „Tylko nie mów nikomu”. Ziobro powołał zespół prokuratorów, rząd przedstawi „konkrety”

Prokurator generalny Zbigniew Ziobro powołał zespół prokuratorów, który ma przeprowadzić analizę zdarzeń przedstawionych w filmie „Tylko nie mów nikomu” braci Sekielskich. Do sprawy odniosła się także rzeczniczka Prawa i Sprawiedliwości Beata Mazurek, która zapowiedziała, że rząd „przedstawi konkrety” w ramach walki z pedofilią. Zgodnie z zapowiedziami nowe rozwiązania prawne zostaną zaprezentowane już w najbliższy wtorek – 14 maja.

„Zero tolerancji dla wszystkich kreatur”

– Zero tolerancji dla wszystkich kreatur, które w ten sposób – tak dramatyczny i tak traumatyczny – krzywdzą dzieci. Przepraszam za to mocne słowo – kreatura – powinno ono trafić do każdego, niezależnie od tego, czy nosi koloratkę, czy jest eksponowanym, znanym celebrytą, reżyserem, politykiem, dziennikarzem czy kimkolwiek – powiedział Joachim Brudziński na konferencji prasowej. – Tutaj powinna obowiązywać zasada zero tolerancji – dodał minister spraw wewnętrznych i administracji.

„Tylko nie mów nikomu"

Premiera filmu braci Sekielskich o przypadkach pedofilii w polskim Kościele została zaplanowana na sobotę 11 maja. Dokument „Tylko nie mów nikomu” został udostępniony za darmo na YouTubie na oficjalnym profilu Tomasza Sekielskiego. Obejrzano go dotychczas już ponad 8 milionów razy.

