Aleksander Kwaśniewski skomentował list Andrzeja Dudy. Mówił o „wdrażaniu go w życie”

Doradczyni prezydenta przeczytała list napisany przez głowę państwa. Andrzej Duda opisał w nim wybory 4 czerwca 1989 roku ze swojej perspektywy i zaapelował o to, by naród był solidarny. „Życzę nam wszystkim, współczesnym Polakom, aby za kolejne 30 lat nasi obecni najmłodsi rodacy mogli być z nas dumni” – podsumował prezydent, a po odczytaniu jego listu przemówienie wygłosił Aleksander Kwaśniewski.

„Demokracja przeżywa kłopot”

Były prezydent odniósł się do listu obecnej głowy państwa. – Z mojej praktyki prezydenckiej wynika, że często listy prezydentów są bardzo pięknie napisane. Dobrze byłoby, żeby jeszcze prezydenci te listy przeczytali i wdrożyli w życie – powiedział Kwaśniewski. Dodał, że wybory, których rocznicę obchodzimy, były wielkim zwycięstwem Polski. – Tylko kompromis pozwolił nam jako cywilizacji przeżyć te tysiące lat – powiedział były prezydent cytowany przez Wirtualną Polskę. Zaapelował również o to, by kompromis stał się istotnym elementem życia publicznego. – Duch okrągłostołowy pozwolił doprowadzić do kilku fundamentalnych zmian – podkreślił.

Kwaśniewski ocenił, że „potrafimy działać ponad podziałami, możemy szukać mądrego kompromisu” . – Tylko potrzeba wyobraźni i mądrości z każdej strony, a szczególnie ze strony władzy – dodał podkreślając, że „demokracja przeżywa kłopot”. – Elity, ludzie którzy sprawują władzę, też już się nieco zużyli, zestarzeli, nie mówię tylko o Polsce – podsumował.

