Beata Szydło zrezygnowała z ochrony SOP. „Polityczne ataki opozycji”

Kilka dni temu Beata Szydło pojawiła się w Węgrowie. Polityk przyjechała do wspomnianej miejscowości już nie jako wiceminister, ale europosłanka. Z ustaleń portalu TVN24 wynika, że wciąż byłą premier Polski ochrania SOP. Zgodnie z zapisami ustawy o SOP – prezydent, premier oraz m.in. wicepremierzy są objęci ochroną z racji wykonywanej funkcji. „Ten sam artykuł daje jednak też ministrowi spraw wewnętrznych możliwość objęcia ochroną »innych osób ze względu na dobro państwa«” – informuje TVN24. Portal powołując się na doniesienia anonimowych informatorów podaje, że właśnie ten zapis został zastosowany w przypadku Beaty Szydło.

Była premier odniosła się do sprawy w mediach społecznościowych. „Standardowa ochrona SOP przysługiwała mi do 4 lipca. Została przedłużona gdyż otrzymywałam groźby karalne (powiadomiłam o tym organa ścigania). Ponieważ sprawa ochrony jest wykorzystywana do politycznych ataków opozycji, dlatego dziś z niej zrezygnowałam” – poinformowała na Twitterze.

Beata Szydło zdobyła rekordowe poparcie w wyborach do PE

Beata Szydło startowała w wyborach do Parlamentu Europejskiego z okręgu nr 10 obejmującego województwa świętokrzyskie i małopolskie. Na wicepremier zagłosowało aż 525 811 osób, co stanowi najlepszy wynik w skali kraju. Była premier w programie „Minęła 20” została zapytana o receptę na osiągnięcie tak wysokiego wyniku. – Być takim, jakim się jest na co dzień, wtedy kiedy przyjeżdża się również w kampanii wyborczej. My, Prawo i Sprawiedliwość, jesteśmy wiarygodni, bo dotrzymujemy słowa i to, do czego się zobowiązujemy, realizujemy. To jest największa nasza siła i to, że jesteśmy właśnie z ludźmi. Nie koncentrujemy się wyłącznie na kwestiach politycznych, żeby tylko przeciwników politycznych cały czas atakować, tak jak robiła to Koalicja Europejska w tej kampanii, ale poszliśmy do ludzi z programem – stwierdziła była premier polskiego rządu.

