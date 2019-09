Wzięły ślub w Berlinie, polski sąd go nie uznał. Złożą skargę do ETPC?

Urząd stanu cywilnego odmówił wpisania ślubu zawartego przez Agatę Kowalską i Emilię Barabasz w Berlinie do polskich akt. W związku z tym, kobiety skierowały sprawę do sądu. W środę 18 września Wojewódzki Sąd Administracyjny uznał, że wojewoda miał prawo odmówić wpisania aktu małżeństwa dwóch kobiet do polskiego rejestru. – Czekamy na uzasadnienie, później złożymy skargę do Naczelnego Sądu Administracyjnego. Po wyczerpaniu dróg w kraju najprawdopodobniej zwrócimy się do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka – zapowiedziała adwokatka kobiet, mec. Anna Mazurczak.

Prawniczka dodała, że to nie pierwsza taka sprawa w Polsce. – Sama prowadzę trzy, znam jeszcze dwie z innych miast. Niektóre czekają już na rozpoznanie przez Naczelny Sąd Administracyjny. Transkrypcja zmienia jedynie stan cywilny osoby, która o to wnosi. Powoduje, że małżeństwo zawarte przez parę zagranicą jest zarejestrowane w Polsce. Wówczas te osoby nie mogą już zawrzeć związku małżeńskiego i nie są stanu wolnego – wyjaśniła. - Sprzyja to realizacji prawa człowieka do poszanowania życia rodzinnego. Taki akt byłby przydatny też w innych postępowaniach, w których takie pary próbowałyby uzyskać jakieś uprawnienia przysługujące małżonkom – zaznaczyła.

Agata Kowalska podkreśliła w rozmowie z Wirtualną Polską, że skarga to nie jest gra polityczna czy publicystyka, a rzetelnie napisany wniosek o to, by polskie państwo zaczęło rozpoznawać małżeństwa zawarte zagranicą. – Nie chodzi o to, by legalizować związki jednej płci, a o to, byśmy wiedziały jakiego stanu cywilnego jesteśmy przed urzędami. Bo raz jestem zamężna, raz jestem stanu wolnego. To jest bałagan – tłumaczyła.

Czytaj także:

Pogrzeb zamiast wesela. Ślub 30-latki zakończył się tragedią