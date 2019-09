Zatrzymanie w siedzibie telewizji. Poszukiwany i policjant byli gośćmi tej samej stacji

Oficer dyżurny jednej z małopolskich komend powiatowych zauważył w programie emitowanym na żywo poszukiwanego mężczyznę, który miał się stawić na przesłuchanie w charakterze podejrzanego. Funkcjonariusz poinformował o swoim spostrzeżeniu warszawskich policjantów. Zachodziły jednak obawy, że poszukiwany opuści budynek telewizji przed ich przyjazdem.

Gościem stacji był również rzecznik prasowy komendanta głównego policji. Dyżurny zdecydował się poprosić go o pomoc. Skontaktował się z kolegą z policyjnych związków zawodowych podinsp. Grzegorzem Gubałą, który jako były rzecznik prasowy KWP w Krakowie posiadał numer telefonu do występującego w telewizji policjanta. Gubała powiadomił o zdarzeniu insp. Mariusz Ciarkę. Rzecznik prasowy komendanta głównego policji włączył się do akcji. Skontaktował się z ochroną stacji telewizyjnej. Policjanci uzyskali informacje dotyczące rozmieszczenia pomieszczeń oraz wskazanie, gdzie konkretnie znajduje się poszukiwany.

Do zatrzymania doszło w chwili, gdy mężczyzna wychodził z budynku. Zatrzymany został przewieziony do Komendy Rejonowej Policji w Warszawie. Usłyszał zarzuty.