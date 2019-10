Rzecznik Episkopatu: Kościół nie jest przeciwny odpowiedzialnej edukacji seksualnej

Rzecznik Episkopatu w swoim stanowisku podkreślił na początku, że zgodnie z nauczaniem Kościoła katolickiego oraz innych religii „życie seksualne jest zarezerwowane dla małżonków” . – W tej sprawie nie ma pola do kompromisów, szóste przykazanie mówi jasno: „Nie cudzołóż” , dlatego wszelkie próby omijania tej zasady, są nie do przyjęcia dla katolików – zaznaczył ks. Paweł Rytel-Andrianik.

Nawiązując do adhortacji papieża Franciszka „Amoris laetitia”, rzecznik Episkopatu przypomniał, że „konieczne jest rozróżnienie między edukacją seksualną, która traktuje drugą osobę jako przedmiot użycia, a edukacją seksualną, która pielęgnuje – jak pisze papież Franciszek – zdrową skromność i chroni dzieci i młodzież przed wykorzystywaniem seksualnym” . Ks. Paweł Rytel-Andrianik dodał przy tym, że zajęcia wpisujące się w ten nurt prowadzone są od wielu lat – w szkołach istnieje już program „Przygotowanie do życia w małżeństwie i rodzinie”.

Projekt ustawy „Stop pedofilii”

Podczas odwieszonego posiedzenia Sejmu, które miało się zakończyć jeszcze przed wyborami, posłowie zajęli się projektem obywatelskim „Stop pedofilii”, który powstał z inicjatywy Fundacji Pro-Prawo do Życia. Zakłada on m.in. rozwinięcie artykułu 200b kodeksu karnego dotyczącego „penalizacji pochwalania zachowań o charakterze pedofilskim”. W projekcie zapisano rozszerzenie penalizacji o „pochwalanie podejmowania przez małoletniego obcowania płciowego lub innej czynności seksualnej w związku z wychowywaniem, edukacją, leczeniem małoletnich lub opieką na terenie szkoły”. Tego typu przestępstwo miałoby być zagrożone karą pozbawienia wolności do lat trzech.

