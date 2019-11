Matka Stefana W. ujawnia przebieg rozmowy z synem. „Czy ja naprawdę kogoś zamordowałem?”

W poniedziałek 14 stycznia zmarł prezydent Gdańska Paweł Adamowicz. Dzień wcześniej polityk został śmiertelnie raniony nożem przez Stefana W. Matka mężczyzny udzieliła pierwszego wywiadu telewizyjnego. Pani Jolanta nie chciała pokazać twarzy.

– Ja jako matka tak uważam, że niestety mój syn jest chorym człowiekiem, więc absolutnie nie był to mord polityczny. Nie był – wyznała kobieta w rozmowie z dziennikarzami „Faktów” TVN. Matka Stefana W. podkreśla, że o niepokojącym zachowaniu syna informowała funkcjonariuszy policji. – Powiedział, że coś takiego spektakularnego zrobi, tak, ale co? Nie określił tego. Na tyle mnie to zaniepokoiło, że postanowiłam jednak to jakoś ujawnić – opisała. Pani Jolanta powiadomiła znajomego policjanta o słowach syna, który zaalarmował Służbę Więzienną. – Ja myślałam o tym, że on będzie śledzony, po prostu, co robi, że ktoś będzie za nim chodził – opisała matka Stefana W.

Jak podaje TVN24, Stefan W. w trakcie śledztwa nigdy nie przyznał się do zabójstwa. Matka mężczyzny w wywiadzie dla TVN opisała jedną z rozmów z synem. – Mnie się zapytał, mnie jedynej, której ufał najbardziej. Zapytał się: „Czy to prawda? Mamo, czy ja naprawdę kogoś zamordowałem?" Powiedziałam: „Tak, Stefan". „A kogo mamo?" - i mu powiedziałam kogo. Wtedy on strasznie się rozpłakał – opowiedziała kobieta.

Czytaj także:

Zabójca Pawła Adamowicza nie trafi do więzienia? Są nowe informacje w sprawie Stefana W.