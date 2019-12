Ambasador Niemiec zabrał głos ws. słów Putina. Napisał o „brutalnym podziale Polski”

„Stanowisko rządu federalnego jest jasne: Pakt Ribbentrop-Mołotow służył przygotowaniu zbrodniczej wojny napastniczej hitlerowskich Niemiec przeciw Polsce. ZSRR wspólnie z Niemcami uczestniczył w tym brutalnym podziale Polski”– napisał Rolf Nikel na Twitterze będąc tym samym kolejnym już ambasadorem pracującym na terenie naszego kraju, który zabrał głos w sprawie kontrowersyjnych słów Władimira Putina.

Ambasador USA też aktywna

Przypomnijmy, wcześniej słowa Putina skomentowała ambasador USA. „Drogi Prezydencie Putin, to Hitler i Stalin zmówili się, aby rozpocząć II wojnę światową. To jest fakt. Polska była ofiarą tego okropnego konfliktu” – pisała Georgette Mosbacher na Twitterze, stając po stronie Polski w niespodziewanym sporze z Rosją. Wpis ambasador Stanów Zjednoczonych pojawił się w poniedziałek 30 grudnia na jej oficjalnym profilu na Twitterze w języku polskim i angielskim. Na odpowiedź strony rosyjskiej nie trzeba było długo czekać. „Droga pani ambasador, czy naprawdę myślisz, że wiesz na temat historii więcej niż na temat dyplomacji?” – pytano uszczypliwie z twitterowego konta Ambasady Rosji.

Wypowiedź Władimira Putina

20 grudnia Władimir Putin spotkał się z przywódcami krajów byłego Związku Radzieckiego. Podczas przemówienia w ostrych słowach skrytykował wrześniową rezolucję Parlamentu Europejskiego będącą oceną wydarzeń prowadzących do wybuchu II wojny światowej. Prezydent Rosji odrzucił oskarżenia o to, że Pakt Ribbentrop-Mołotow przyczynił się do tego, że 1 września Niemcy zaatakowały Polskę, a nieco ponad dwa tygodnie później nastąpiła inwazja sowiecka.

Polityk cytowany przez agencję AP stwierdził, że to umowy podpisywane przez Wielką Brytanię, Francję i Polskę z Niemcami oraz pakt monachijski z 1938 roku „zachęciły” nazistów i utorowały drogę do rozpoczęcia światowego konfliktu. Zdaniem rosyjskiego polityka Związek Radziecki nie miał innego wyjścia, jak podpisać umowę z Niemcami po tym, jak mocarstwa zachodnie nie przyjęły propozycji Moskwy dotyczących sojuszu wojskowego.

