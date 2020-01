Gen. Polko: Powinniśmy postawić żołnierzy w stan gotowości

Generał Roman Polko powiedział w rozmowie z Money.pl, że atak Iranu na amerykańskie bazy wojskowe był do przewidzenia. – Prawo do odpowiedzi było, ale nikt nie dąży do III wojny światowej. Pytanie, co będzie dalej – stwierdził. Według byłego dowódcy GROM Iran zapowiedział, że uderzy w sojuszników USA, Izrael oraz Arabię Saudyjską. – Zagrożone jest nie tylko bezpieczeństwo żołnierzy, ale i instalacje naftowe. Rozpętanie wojny uderzy w surowce – podkreślił.

W ocenie byłego dowódcy GROM Polska nie jest w bezpośrednim zagrożeniu i nie jesteśmy głównym celem. – Jednak, czy tego chcemy, czy nie, jesteśmy zaangażowani ten konflikt poprzez sojusze i samą obecność naszych żołnierzy w tym rejonie. Świat się skurczył. Póki co, jesteśmy trochę obok. To dzieje się poza nami – wyjaśnił. – Polska musi przygotować różne warianty wsparcia sojuszniczego, dostępne siły i środki. Musimy zachować zwartość. Sojusz w obliczu zagrożenia nie może się rozsypać. Polska powinna brać przykład z Wielkiej Brytanii i jako kraj natowski postawić żołnierzy w stan gotowości. Musimy skonsultować dalsze działania ze sojusznikami, tu nie mogą działać emocje – zaznaczył.

Szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego zwrócił również uwagę na rolę zabiegów dyplomatycznych, które mogą zapobiec nakręcającej się spirali konfliktu.

