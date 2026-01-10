Polska 2050 wybiera nowego szefa. Kto zastąpi Szymona Hołownię?

W sobotę odbędzie się pierwsza tura wyborów nowego przewodniczącego Polski 2050. Głosowanie przeprowadzone zostanie w formule internetowej, a udział w nim weźmie ponad 800 uprawnionych członków ugrupowania. Jeśli żaden z kandydatów nie zdobędzie wymaganej większości, konieczna będzie druga tura.

Pięcioro kandydatów w walce o przywództwo

Głosowanie rozpocznie się w sobotę o godzinie 9:00 i potrwa do godziny 15:00. Oficjalne wyniki mają zostać ogłoszone jeszcze tego samego dnia, około godziny 16:00.

O stanowisko przewodniczącego ubiega się pięcioro polityków: poseł Ryszard Petru, posłanka Joanna Mucha, minister funduszy i polityki regionalnej Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz, minister klimatu i środowiska Paulina Hennig-Kloska oraz poseł Rafał Kasprzyk.

W przypadku, gdy żaden z kandydatów nie otrzyma ponad 50 procent głosów, druga tura wyborów odbędzie się 12 stycznia w poniedziałek.

Kto wycofał się przed głosowaniem?

Początkowo w wyścigu o fotel przewodniczącego startowało siedmiu polityków Polski 2050. Jeszcze w grudniu z rywalizacji zrezygnował europoseł Michał Kobosko. O swojej decyzji poinformował członków partii w liście, w którym zapowiedział poparcie dla kandydatów „dążących do transformacji ugrupowania”, wskazując Katarzynę Pełczyńską-Nałęcz, Joannę Muchę oraz Ryszarda Petru.

Dzień przed głosowaniem, w piątek, z wyborów wycofał się także Bartosz Romowicz. W liście skierowanym do partyjnych działaczy zaznaczył, że nie był „aktywnym uczestnikiem kampanii”, a do dalszego udziału zniechęciły go wypowiedzi konkurentów.

„Nie chciałem, w przeciwieństwie do innych kandydatów, budując swój kapitał polityczny do wygrania przywództwa w Polsce 2050, zniszczyć Polskę 2050” – napisał Romowicz.

Szymon Hołownia rezygnuje z kierowania partią

Szymon Hołownia, założyciel i dotychczasowy lider Polski 2050, już jesienią zapowiedział, że nie będzie ubiegał się o kolejną kadencję. Później poinformował o starcie w konkursie na stanowisko Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych do spraw Uchodźców. Ostatecznie funkcję tę objął były prezydent Iraku Barham Ahmed Salih.

Pierwsze publiczne wystąpienie nowego przewodniczącego zaplanowano na 17 stycznia podczas Rady Krajowej partii w Warszawie.

W trakcie posiedzenia wybranych zostanie także czterech członków Zarządu Krajowego spośród 57 osób zasiadających w Radzie. Kolejnych czterech – w tym dwóch wiceprzewodniczących, sekretarza i skarbnika – wskaże już nowy lider. Z urzędu w skład zarządu wejdzie także przewodniczący klubu parlamentarnego Polski 2050 Paweł Śliz.

Polska 2050 po rozpadzie Trzeciej Drogi

Polska 2050 to centrowe ugrupowanie powołane po wyborach prezydenckich w 2020 roku, w których Szymon Hołownia zdobył 13,87 procent głosów. W wyborach parlamentarnych w 2023 roku partia wystartowała wspólnie z Polskim Stronnictwem Ludowym w ramach koalicji Trzecia Droga, uzyskując 14,4 procent poparcia.

Koalicja została rozwiązana w czerwcu 2025 roku. Od tego momentu Polska 2050 i PSL są badane osobno. Większość najnowszych sondaży pokazuje, że oba ugrupowania balansują obecnie poniżej progu wyborczego.

