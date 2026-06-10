Nadchodzi walka o studenta. Nie wszystkie uczelnie ją przetrwają

Polski sektor szkolnictwa wyższego obejmuje obecnie 352 uczelnie, w których kształci się około 1,28 mln studentów, w tym blisko 108,6 tys. obcokrajowców. Choć na pierwszy rzut oka dane te mogą sugerować stabilizację rynku, w rzeczywistości uczelnie stoją dziś przed jednym z największych wyzwań ostatnich dekad. Prognozy demograficzne na lata 2026–2034 wskazują, że liczba uczniów w wieku szkolnym zmniejszy się o ponad 570 tys., co w naturalny sposób przełoży się na coraz silniejszą konkurencję o kandydatów.

Z mojej perspektywy oznacza to jedno: uczelnie nie mogą już konkurować wyłącznie ofertą dydaktyczną. Coraz większego znaczenia nabiera sprawność organizacyjna oraz jakość obsługi studentów, w tym również studentów zagranicznych. Aby sprostać tym oczekiwaniom, konieczne jest uporządkowanie procesów i danych u źródła. Bez tego nie ma mowy o skutecznej cyfryzacji.

Właśnie dlatego tak istotna jest realizowana obecnie ogólnokrajowa „Diagnoza rynku e-Dyplomów”, której celem jest identyfikacja najważniejszych barier technologicznych oraz wypracowanie dobrych praktyk wdrożeniowych dla całego sektora.

Integracja systemowa zamiast rozwiązań wyspowych