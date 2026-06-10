Czerwona kartka dla Tuska? Nowy sondaż nie zostawia złudzeń

Minęły już dwa i pół roku od momentu, gdy władzę przejęła koalicja KO, PSL, Polski 2050 i Nowej Lewicy z Donaldem Tuskiem na czele.

Sondaż. Tak Polacy ocenili rząd Donalda Tuska

Najnowszy sondaż Instytutu Badań Pollster dla „Super Expressu” pokazuje jednak, że Polacy coraz krytyczniej oceniają działania obecnego rządu.

Z badania wynika, że negatywną ocenę gabinetowi Donalda Tuska wystawia aż 54 proc. respondentów. To ponad połowa ankietowanych, którzy uważają, że rząd nie spełnia pokładanych w nim oczekiwań. Przeciwnego zdania jest 33 proc. badanych, którzy pozytywnie oceniają pracę koalicji rządzącej. Z kolei 13 proc. uczestników sondażu nie potrafiło jednoznacznie ocenić działań rządu.

Najnowszy sondaż. Żółta kartka dla rządu?

Wyniki badania mogą być niepokojące dla obozu rządzącego, zwłaszcza że do kolejnych wyborów parlamentarnych pozostało niewiele ponad rok. Politolog dr Bartłomiej Machnik zwraca uwagę, że notowania rządu wyraźnie się pogarszają.

– Jeszcze niedawno można było mówić o żółtej kartce od wyborców. Dziś mamy już do czynienia z czerwoną kartką. To poważny sygnał ostrzegawczy dla rządu, który powinien skłonić koalicję do refleksji nad dotychczasową polityką – ocenia ekspert.

Jak podkreśla politolog, wyniki sondażu sugerują, że problem może dotyczyć zarówno sposobu komunikowania działań przez rząd, jak i samych decyzji podejmowanych przez koalicję. Rosnące niezadowolenie społeczne może stać się jednym z najważniejszych wyzwań dla Donalda Tuska i jego współpracowników w najbliższych miesiącach.

Sondaż został przeprowadzony w dniach 28–29 maja na próbie 1057 dorosłych Polaków.

Polacy ocenili rząd Donalda Tuska w nowym sondażu

We wcześniejszym majowym sondażu CBOS poparcie dla gabinetu deklarowało 33 proc. ankietowanych, czyli o 2 pkt proc. mniej niż miesiąc wcześniej. Jednocześnie przybyło osób krytycznie nastawionych do działań koalicji rządzącej. Przeciwnicy rządu stanowią już 42 proc. badanych, co oznacza wzrost o 3 pkt proc. Co piąty respondent pozostawał wobec rządu obojętny.

Fakt, że na czele rządu stoi Donald Tusk, pozytywnie oceniało 35 proc. respondentów. To wynik gorszy o 2 pkt proc. niż w kwietniu. Zdecydowanie większa grupa badanych wyraża jednak niezadowolenie z obecnego szefa rządu. Taką opinię ma już 52 proc. ankietowanych, a więc o 3 pkt proc. więcej niż miesiąc wcześniej.

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