Nowe przypadki koronawirusa w Polsce. Wśród pacjentów jest dziecko

Najnowsze dane o liczbie osób, u których zdiagnozowano obecność koronawirusa, przekazało w poniedziałek 16 marca w godzinach porannych Ministerstwo Zdrowia. Po przeprowadzeniu testów stwierdzono obecność COVID-19 u kolejnych 25 osób. Potwierdzone przypadki dotyczą 9 osób z woj. dolnośląskiego (Wrocław i Wałbrzych), 5 osób z woj. mazowieckiego (Warszawa), 3 osób z woj. wielkopolskiego (Kalisz i Poznań), 2 osób z woj. opolskiego (Opole), 2 osób z woj. śląskiego (Cieszyn, Tychy), 2 osób z podkarpackiego oraz 2 osób z woj. łódzkiego (Łódź). Z informacji resortu wynika, że jedna osoba jest w stanie średnim, pozostali pacjenci są w stanie dobrym. W sumie liczba osób zakażonych koronawirusem w Polsce wynosi 150. Do tej pory w naszym kraju zmarły 3 osoby zakażone koronawirusem.

Wśród zarażonych jest dziecko

We wrocławskim szpitalu zakaźnym przy ul. Koszarowej jest hospitalizowanych czterech spośród dziewięciu nowych pacjentów z woj. dolnośląskiego, wśród nich jest dziecko. Z rzeczniczką Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. J. Gromkowskiego we Wrocławiu skontaktowali się dziennikarze Onetu. – Choć nie jesteśmy szpitalem dziecięcym, to w tym wypadku robimy wyjątek, bo dziewczynka jest mała, a jej rodzice są u nas i oboje są pozytywni – przekazała Urszula Małecka.

