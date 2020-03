Premier Morawiecki podziękował służbie zdrowia. „Jesteście bohaterami codzienności”

Rząd zaprezentował 18 marca program działań, które mają rekompensować przedsiębiorcom oraz pracownikom straty ponoszone ze względu na rozprzestrzeniającą się epidemię koronawirusa. Plan naprawczy nazywany też tarczą antykryzysową był jednym z tematów rozmowy z Mateuszem Morawieckim na antenie TVP Info. – Koronawirus niszczy poszczególne gałęzie gospodarki: m. in. turystykę, transport, sprzedaż odzieży. Powoduje, że nasze PKB i nasz wzrost gospodarczy będą osłabione. tarcza antykryzysowa ma zapobiec najgorszym scenariuszom, chronić miejsca pracy – podkreślił szef rządu.

„Wierzę, że jesteśmy w dobrych rękach”

Premier odniósł się także do akcji „Zostań w domu” stwierdzając, że jest to „najlepsza metoda zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa” . – Do wszystkich państwa kieruję ten apel o pozostanie w domach. Szczególnie osoby starsze powinny zostać w domu, bo dla nich koronawirus to największe ryzyko – dodał.

Mateusz Morawiecki podziękował przy okazji lekarzom, pielęgniarkom, służbie sanitarnej oraz służbie zdrowia. – Jesteście bohaterami codzienności. Wierzę, że jesteśmy w dobrych rękach – powiedział premier. – Robimy wszystko, by służba zdrowia była jak najlepiej przygotowana do dużej liczby przypadków. Testów mamy absolutnie wystarczająco. Do dziś przeprowadziliśmy ok. 10 000 testów, 287 mamy pozytywnych – dodał.

Czym jest tarcza antykryzysowa?

Szef rządu podczas środowej konferencji prasowej zapowiedział plan, który jest „odważny, ale i rozważny”, a jego celem jest zapobieganie utracie miejsc pracy, bankructwu, zamykania zakładów czy zmniejszania przychodów poszczególnych przedsiębiorców. – Chcemy, by był to plan, który będzie służył ludziom – dodał i zapowiedział, ze państwo pomoże przedsiębiorcom w „walce z gospodarczymi turbulencjami, które dotkną Polskę”. – Być może jest to najpoważniejsza próba, z którą mierzymy się w XXI wieku. Próba, której zakresu wciąż nie znamy – ocenił premier.

Mateusz Morawiecki zaznaczył, że tarcza antykryzysowa opiera się na dużym zastrzyku finansowym, a całość programu zamyka się w kwocie około 212 mld złotych. – Składa się z trzech części: około 70 mld zaangażowanych dodatkowych środków, działań po stronie państwa o charakterze wsparcia kredytowego i z działań płynnościowych, kapitałowych i regulacyjnych po to, żeby utrzymać stabilność systemu finansowego – dodał. – Chcemy, żeby ten plan służył polskim pracownikom i jednocześnie wiązał z powrotem te poszarpane powiązania gospodarcze, które tworzą krwiobieg gospodarki. Potrzebujemy dzisiaj nadzwyczajnych, odważnych działań – zaznaczył szef rządu.

Premier przedstawił kilka filarów, z których pierwszy dotyczy zabezpieczenia miejsc pracy. – Chcemy pomóc przedsiębiorcom w utrzymaniu miejsc pracy poprzez bezpośrednie wsparcie z budżetu – zapowiedział Mateusz Morawiecki wyjaśniając, że rząd będzie rekompensował wynagrodzenia. – Chcemy pomóc przedsiębiorcom w utrzymaniu miejsc pracy, finansując część wynagrodzeń pracowników – dopłaty do każdego miejsca pracy, które będzie zagrożone, wg określonych kryteriów, do 40 proc. przeciętnego wynagrodzenia – wyjaśnił.

