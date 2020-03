Uwaga! TVN: Nie będzie mandatów. Straż miejska w czasie epidemii pomaga mieszkańcom

Pani Teresa przez ostatnie dwadzieścia lat spotykała się z koleżankami i kolegami seniorami w domu dziennego pobytu „Bezpieczna Przystań” w Łodzi. Korzystała też z tamtejszej stołówki. Teraz przez epidemię została zmuszona do pozostania w domu. – Brakuje mi tych spotkań. Ale nie boję się. Jestem już po zawale, z wieńcówką, do tego doszły mi inne schorzenia. Siedzę w domu i nie wychodzę. Muszę myśleć pozytywnie. Rozwiązuje krzyżówki, oglądam telewizję. Mówią, że z losem trzeba się pogodzić – mówi w rozmowie z reporterami Uwaga! TVN Teresa Łaska.

Skupienie na pomocy

Po tym, jak w zeszłym tygodniu z powodu epidemii zamknięto wszystkie miejskie świetlice, ich podopieczni stracili centrum życiowe, m.in. towarzyskie i kulturalne. Straż Miejska postanowiła pomóc, rozwożąc wśród seniorów wykupione przez nich ciepłe posiłki. – Oni korzystali z pomocy, na co dzień, nagle te domy i świetlice zostały zamknięte, ci ludzie zaczęli żyć w obawie, co teraz będzie. Część z nich nie radzi sobie samodzielnie – mówi Piotr Czyżewski, zastępca komendanta Straży Miejskiej w Łodzi.

– To, co się w tej chwili wydarzyło w naszym kraju wymaga zmiany podejścia do pracy. Całkowicie rezygnujemy z jakichkolwiek działań restrykcyjnych, nastawiamy się w 100 procentach na pomoc naszym mieszkańcom. Dostosowujemy się do sytuacji – dodaje Czyżewski.

„To wyjątkowo ważna pomoc”

Każdy z seniorów, wyczekuje wizyty straży miejskiej. – Nie wychodzę, bo się boję. Mam dużo najróżniejszych chorób i słyszałam, że to taką osobę może dotknąć koronawirus. W domu mam krzyżówki, książki, telewizor i telefon. Dzwonię do dzieci za granicą. Oni też są przerażeni. Wnuczka mieszka w Hiszpanii, syn na Maderze. Też się boją i nie wychodzą z domów. Wnuczka jest w ciąży – mówi Elżbieta Czajka.

Tylko w pierwszym dniu akcji, łódzcy strażnicy rozdali blisko 400 pakietów żywnościowych. Wśród odwiedzanych przez nich seniorów są też ludzi samotni i schorowani, którzy nie są w stanie zapewnić sobie obiadu. Przyniesiony przez funkcjonariuszy posiłek to dla nich być albo nie być. – To dla mnie wyjątkowo ważna pomoc. Ja w tej chwili miałam mieć operację na nogi i coś mi się zrobiło, że prawie w ogóle nie chodzę. Mieszkam sama, mąż mi nagle umarł, bez tej pomocy byłaby tragedia. Mam córkę, ale jest po czterech udarach – mówi jedna z seniorek.

– Już w piątek mieszkańcy utwierdził nas w przekonaniu, że jest to bardzo potrzebne, bo ludzie nam bardzo dziękowali. Są przestraszeni i wymagają uspokojenia. Mówimy, żeby się nie martwili, że dowieziemy posiłki i nie będą głodni – mówi Czyżewski.

Akcja przybiera na sile, jak mówią władze łódzkiej straży, pomysł zamierzają skopiować funkcjonariusze w innych miastach.

