Koronawirus na Podlasiu. Sanepid podał nowe dane

Na stronie Ministerstwa Zdrowia wciąż można znaleźć informację, że w województwie podlaskim wykryto dwa przypadki koronawirusa. Te dane zostały jednak zdementowane i to dzięki ponownemu przeprowadzeniu testów – podaje RMF FM. Najpierw po tym, jak od 28-latki pobrano próbkę, zbadał ją Państwowy Zakład Higieny w Warszawie i przekazał, że wynik jest dodatni. Szpital w Białymstoku pobrał później drugą próbkę, by potwierdzić wynik. Ten okazał się jednak negatywny, a podobną ocenę wystawił PZH. Tym samym zdecydowano, że kobieta zostanie wypisana do domu. Oznacza to, że na Podlasiu wciąż zdiagnozowano tylko jeden przypadek COVID-19.

Pierwszy przypadek na Podlasiu

We wtorek 17 marca potwierdzony został pierwszy przypadek koronawirusa na Podlasiu. Jak informuje „Super Express”, pacjent z Podlasia sam się ujawnił. Jest nim Krzysztof Drabikowski, członek black metalowego zespołu Batushka. „Prekursor na Podlasiu” – napisał muzyk na Instagramie, dodając hasztag #stayhome. Do wpisu dołączył fotografię wykonaną w szpitalu zakaźnym. Pozuje na niej w towarzystwie osoby w kombinezonie ochronnym. Dziennikarze „Super Expressu” skontaktowali się z mężczyzną. Jest lekko zmęczony i ma kaszel. Rodzina muzyka została objęta nadzorem epidemiologicznym.

Czytaj także:

Uciekła z kwarantanny w Słubicach, bo dano jej kiełbasę. Tłumaczyła, że jest wegetarianką