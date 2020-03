W nocy pośpimy godzinę krócej. Te MEMY najlepiej komentują zmianę czasu

Jak co roku w ostatnią niedzielę marca przechodzimy z czasu zimowego na letni i wówczas przestawiamy wskazówki zegarów z 2.00 na 3.00. W 2020 roku zmiana na czas letni wypada 29 marca co oznacza, że już tej nocy pośpimy krócej. A co na to internauci? Ich reakcje możecie zobaczyć w galerii memów przygotowanej z okazji przestawienia zegarków na czas letni.

Zmiana czasu – po co została wprowadzona?

Wprowadzenie czasu letniego, tj. przesuwanie wskazówek zegarów o godzinę do przodu w okresie wiosenno-letnim, jako pierwszy proponował podobno Benjamin Franklin w XVIII. Miało to pomóc lepiej dopasować czas aktywności człowieka do godzin, w których jest najwięcej światła słonecznego i przynieść oszczędności. Dlatego też czas letni określa się w języku angielskim, jako „czas oszczędzający światło dzienne”. W Polsce zmiana czasu została wprowadzona w okresie międzywojennym, następnie w latach 1946-1949, 1957-1964, a od 1977 r. stosuje się ją nieprzerwanie.

