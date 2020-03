Rzym. Nie żyje dziennikarz Marek Lehnert. Miał 70 lat

„Dzisiaj w Rzymie zmarł nagle mój mąż Marek Lehnert. Proszę o uszanowanie prywatności i spokoju mojej rodziny” – napisała na swoim profilu na Twitterze Sylwia Wysocka, która jest dziennikarką Polskiej Agencji Prasowej.

Kim był Marek Lehnert?

Marek Lehnert miał 70 lat. Był absolwentem wydziału polonistyki UW, a we Włoszech mieszkał od 1975 r. – początkowo był redaktorem polskiego wydania watykańskiego dziennika "L’Osservatore Romano", później pracował dla Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa. Przez ponad 30 lat współpracował z „Tygodnikiem Powszechnym”. Przez 23 lata był związany z Polskim Radiem. Współpracę zakończył w 2017 roku. „Właśnie nadałem ostatnią korespondencję do Polskiego Radia. Dziękuję słuchaczom po 23 latach. Do usłyszenia gdzieś indziej” – napisał wówczas na Twitterze. Jak dodał, stacja zaproponowała mu powrót do Warszawy i pół etatu. – Wolę czekać na wszystkich w Rzymie. Będę mógł mówić półgłosem. Proszę być w pogotowiu, gdybym miał się odezwać znowu – wyjaśnił.

Razem z Andrzejem Drzycińskim napisał „Osiem dni w Polsce” – książkę o drugiej pielgrzymce Jana Pawła II do Polski, którą odbył w dniach 16–23 czerwca 1983. Wydał też zbiory poezji, w języku polskim i włoskim. W 2019 wydał książkę „Korespondent. Przełomowe wydarzenia, kulisy niezwykłych spotkań, tajemnice życia w Watykanie”.

