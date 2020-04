Koronawirus. Kolejnych pięć ofiar śmiertelnych w woj. mazowieckim

Do tej pory w województwie mazowieckim z powodu koronawirusa zmarło 14 osób. Teraz liczba ta wzrosła o pięć kolejnych ofiar śmiertelnych. W powiecie grójeckim w Radomiskim Szpitalu Specjalistycznym zmarli w sobotę 4 kwietnia: 46-letnia kobieta, 51-letnia kobieta i 77-letni mężczyzna. Kolejne dwie osoby zmarły na COVID-19 w powiecie miasta stołecznego Warszawy. Ofiarami śmiertelnymi są pacjenci Szpitala MSWiA w Warszawie: 66-letni mężczyzna z chorobą współistniejącą i 89-latek.

Przypadki ozdrowieńców wykazane zostały przez PSSE w m.st. Warszawie, PSSE w Kozienicach, PSSE w Mińsku, PSSE w Otwocku.

W województwie mazowieckim kwarantanną domową objętych jest w sumie 17 596 osób, z czego 1 210 to osoby objęte kwarantanną w ciągu ostatniej doby. W izolacji domowej przebywa 519 osób. Pod nadzorem epidemiologicznym jest 7 355 osób. Z powodu podejrzenia zakażenia COVID-19 hospitalizowanych jest 856 osób. W sumie liczba przypadków potwierdzonych laboratoryjnie z wynikiem dodatnim to 901, z czego 93 dotyczą ostatniej doby. W województwie mazowieckim z powodu COVID-19 zmarło do tej pory 19 osób. Jest ośmiu ozdrowieńców.

