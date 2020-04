TVN na celowniku TVP. W 4 dni 5 materiałów „Wiadomości” atakujących konkurencję

Najnowszy przykład z czwartku 16 kwietnia pokazuje, że w tej walce TVP nie zamierza oszczędzać swojej konkurencji. Prowadząca wieczorne wydanie „Wiadomości” Danuta Holecka kolejny materiał z tej serii zapowiadała następującymi słowami: „Manipulacje, półprawdy i zwykłe tzw. fake newsy na antenie stacji TVN to zdaniem komentatorów potwierdzenie, że ta prywatna stacja telewizyjna w Polsce faktycznie jest częścią opozycji. Okazuje się, że to, co wytyka politykom rządzącej partii, nie przeszkadza, jeśli dotyczy polityków opozycji. O podwójnych standardach TVN Krzysztof Nowina Konopka”.

Dziennikarzom TVN zarzucono sugerowanie widzom, jakoby projekt zaostrzający przepisy aborcyjne był autorstwa PiS. Zauważone zostały także komentarze Justyny Pochanke i Magdaleny Środy, zwracające uwagę na nieprzypadkowy czas, w którym powrócił temat aborcji. „Wiadomości” wróciły też do tematów poprzednich ataków na TVN: krytyce Jarosława Kaczyńskiego za wizytę na cmentarzu oraz związków byłych i obecnych pracowników TVN z Polską Republiką Ludową. Wśród twitterowych komentarzy zebranych przez Wirtualne Media jednym z częstszych dotyczył tego, że „Wiadomości” powtarzają się, przez kilka dni podnosząc te same kwestie.

