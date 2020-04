Gotują lekarzom za darmo. Niesamowita akcja restauracji z Pruszkowa

– Chcieliśmy zrealizować swoje marzenia. Wymyśliliśmy sobie małe bistro. Kameralne z bardzo rodzinną atmosferą. Robiliśmy cały czas kuchnię polską w nowoczesnym wydaniu. Z dnia na dzień podjęto decyzję o zamknięciu całej gastronomii. Zostaliśmy postawieni przed faktem dokonanym. Od słowa do słowa powstała decyzja, że ile będziemy mogli, tyle będziemy pomagać. Mamy zaprzyjaźnione firmy, które dostarczały nam swój towar, a my go zaczęliśmy przetwarzać na jedzenie dla osób potrzebujących. To są ratownicy, szpitale, osoby starsze – mówi Adam Marcinkowski, szef kuchni w pruszkowskim Bistro Nova.

Byliśmy u niego z kamerą, żeby pokazać niezwykłą inicjatywę młodych ludzi, którzy w trudnych czasach zdecydowali się pracować za darmo.

W Pruszkowie działa grupa o nazwie „Widzialna ręka”, która codziennie gotuje i dowozi posiłki dla najbardziej potrzebujących.