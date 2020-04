Żona Kosiniaka-Kamysza napisała do Agaty Kornhauser-Dudy. „Jako matka do matki”

„Zdecydowałam się napisać do pani nie jako żona kandydata na prezydenta, ale jako matka do matki. Uważam, że gdy nasi mężowie rywalizują w prezydenckim wyścigu, nam z pola widzenia nie może zniknąć to, co najważniejsze - zdrowie i życie polskich dzieci” – napisała Paulina Kosinak-Kamysz w liście adresowanym do Pierwszej Damy. Żona lidera PSL poruszyła temat dzieci, których leczenie w związku z epidemią zostało zawieszone.