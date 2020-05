KO składa wnioski o wotum nieufności. Dotyczą Szumowskiego, Kamińskiego i Ziobry

– Wszyscy widzimy, jak znajomi i rodziny polityków PiS bogacą się, podczas gdy Polacy tracą pracę, gdy każdego dnia zamykane jest tysiące firm. Najbardziej bulwersujące jest to, że ci ludzie wykorzystują nawet czas pandemii, by się wzbogacić – stwierdził podczas konferencji prasowej Borys Budka. Szef PO ocenił także, że „państwo nie działa w obszarze służb i prokuratury” . – Niestety przez ostatnie pięć lat doprowadzono do sytuacji, w której ludzie władzy są bezkarni. Składamy 3 wnioski o wotum nieufności dla ministrów: Szumowskiego, Kamińskiego i Ziobry – dodał.

„Najbardziej skompromitowani ludzie tej władzy”

Każdy ze wspomnianych wniosków doczekał się osobnego uzasadnienia. Budka przekazał, że wniosek o wotum nieufności dla ministra zdrowia wynika z doniesień medialnych na temat jego rodziny oraz interesów. Z kolei Kamińskiemu PO zarzuca to, że służby nie działają, a szef MSWiA wykorzystuje policję „do ograniczania praw i swobód” . A co z ministrem sprawiedliwości? Zdaniem szefa największej partii opozycyjnej, Ziobro „ponosi pełną polityczną odpowiedzialność za to, że nie podejmowane są skuteczne działania wobec ludzi władzy oraz za wykorzystywanie prokuratury do politycznych celów” .