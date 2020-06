Jak będzie wyglądała procesja Bożego Ciała w dobie koronawirusa? Abp Jędraszewski pisze o wytycznych

Już 1 czerwca na stronie Archidiecezji Krakowskiej zostały opublikowane wskazania dotyczące organizacji procesji Bożego Ciała. „Zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami państwowymi zgromadzenia religijne mogą się odbywać niezależnie od liczby ich uczestników. Stwarza to możliwość zorganizowania tradycyjnych procesji eucharystycznych w Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa, która w tym roku będzie obchodzona w dniu 11 czerwca 2020 roku” – poinformował arcybiskup Marek Jędraszewski. „Mając na uwadze powyższe zachęcam duszpasterzy, aby jak co roku organizowali procesje Bożego Ciała do czterech ołtarzy. Wiernych natomiast gorąco zachęcam do włączenia się w przygotowania do procesji oraz do licznego w nich udziału” – dodał metropolita krakowski

Procesja Bożego Ciała – jakie warunki trzeba spełnić?

Arcybiskup zaznaczył, że „konieczne będzie przy tym zachowanie wymaganych wspomnianymi przepisami środków bezpieczeństwa, tj. utrzymywanie odpowiednich odległości między uczestnikami procesji (minimum 2 metry) lub zasłanianie ust i nosa”. „Niech doświadczenie obecności Boga w sakramencie Eucharystii będzie dla nas wszystkich źródłem radości, pokoju i miłości, które jako wspólnota Kościoła możemy ofiarować światu” – zakończył metropolita krakowski.

Czytaj także:

Świat się nawraca przez koronawirusa. Modlić zaczęli się głównie młodzi i niewierzący