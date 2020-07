Druga tura „Bitwy o wozy”. MSWiA sfinansuje kolejne 49 wozów strażackich w zamian za frekwencję

„Bitwa o wozy” druga tura to profrekwencyjna akcja MSWiA związana z wyborami prezydenckimi. Do gmin do 20 tys. mieszkańców, które odnotują największą frekwencję w drugiej turze wyborów prezydenckich w każdym z 49 dawnych województw mają trafić środki na zakup nowych wozów strażackich.

– Cieszę się, że akcja profrekwencyjna spotkała się z żywym odzewem wśród naszych obywateli. Chcemy przed II turą wyborów prezydenckich ogłosić nową edycję „Bitwy O Wozy” – poinformował na konferencji prasowej w czwartek 3 lipca Mariusz Kamiński. – Przeznaczymy środki na 49 nowoczesnych wozów strażackich dla 49 gmin w całym kraju – zapowiedział szef MSWiA. Pieniądze na nowy wóz strażacki ma otrzymać gmina do 20 tys. mieszkańców z największą frekwencją w II turze wyborów prezydenckich w każdym z byłych 49 województw, wg stanu granic województw na dzień 31.12.1998 r. W frekwencyjnej konkurencji nie biorą udziały gminy, które wybrały „bitwę o wozy” w pierwszej turze wyborów prezydenckich. – Chcemy, żeby rozłożenie dysponowania wozami było równomierne w całej Polsce. Przyjęliśmy, że środki trafią do gminy na terenie każdego dawnego województwa, gdzie będzie najwyższa frekwencja w II turze wyborów prezydenckich – tłumaczył Kamński. – Chcę bardzo mocno podkreślić - jedynym elementem, który będzie brany pod uwagę, będzie tylko i wyłącznie frekwencja, a nie wynik wyborczy – zapewnił szef MSWiA. Jednocześnie Kamiński przekazał dziś 16 wójtom i burmistrzom gmin do 20 tys. mieszkańców z największą frekwencją w pierwszej turze wyborów prezydenckich promesy na sfinansowanie zakupu średnich wozów strażackich. Bitwa o wozy – I tura: W większości gmin wygrał Trzaskowski W czwartek 2 lipca MSWiA podało listę wszystkich 16 gmin, do których pojadą nowe wozy strażackie, obiecane w ramach „Bitwy o wozy”. W 10 z nich wygrał Rafał Trzaskowski, w 6 Andrzej Duda. Poniżej prezentujemy pełną listę zwycięskich jednostek samorządu terytorialnego: gmina Czernica (woj. dolnośląskie) - frekwencja: 77 proc. (wygrał Rafał Trzaskowski),

gmina Osielsko (woj. kujawsko-pomorskie) - 78,02 proc. (wygrał Rafał Trzaskowski),

gmina Godziszów (woj. lubelskie) - 75,21 proc. (wygrał Andrzej Duda),

gmina Zabór (woj. lubuskie) - 68,72 proc. (wygrał Rafał Trzaskowski),

gmina Nowosolna (woj. łódzkie) - 77,72 proc. (wygrał Rafał Trzaskowski),

gmina Żegocina (woj. małopolskie) - 75,67 proc. (wygrał Andrzej Duda),

gmina Michałowice (woj. mazowieckie) - 81,24 proc. (wygrał Rafał Trzaskowski),

gmina Praszka (woj. opolskie) - 66,51 proc. (wygrał Andrzej Duda),

gmina Cisna (woj. podkarpackie) - 75,03 proc. (wygrał Rafał Trzaskowski),

gmina Kulesze Kościelne (woj. podlaskie) - 71,92 proc. (wygrał Andrzej Duda),

miasto Łeba (woj. pomorskie) - 84,88 proc. (wygrał Rafał Trzaskowski),

gmina Koszarawa (woj. śląskie) - 76,81 proc. (wygrał Andrzej Duda),

gmina Masłów (woj. świętokrzyskie) - 68 proc. (wygrał Andrzej Duda),

gmina Stawiguda (woj. warmińsko-mazurskie) - 72,41 proc. (wygrał Rafał Trzaskowski),

gmina Suchy Las (woj. wielkopolskie) - 76,69 proc. (wygrał Rafał Trzaskowski),

gmina Rewal (woj. zachodniopomorskie) - 85,56 proc. (wygrał Rafał Trzaskowski). Czytaj także:

