Szymon Hołownia będzie miał swoją partię? „My nie idziemy tego systemu zniszczyć”

„Ruch Polska 2050 wystartuje w najbliższych wyborach, dlatego nie wykluczam przekształcenia jego części w partię polityczną. Po dwudziestu latach XXI w. czas już na coś innego w polskiej polityce. My nie idziemy tego systemu zniszczyć, tylko go reformować” - zapowiedział na Twitterze Szymon Hołownia. Przypomnijmy, w poniedziałek opublikowano sondaż IBRiS dla Onetu, w którym sprawdzono szanse ugrupowania byłego publicysty.

Trzecia siła polityczna

Podczas badania przeprowadzonego przez IBRiS ankietowanych zapytano o to, na jaką partię oddaliby głos, gdyby wybory parlamentarne odbywały się w najbliższą niedzielę. Najwięcej, bo 38 proc. poparcia, uzyskało Prawo i Sprawiedliwość. Koalicja Obywatelska uzyskała 23,6 proc. wskazań, a podium zamyka Polska 2050, czyli stowarzyszenie Szymona Hołowni, które zgodnie z jego zapowiedziami teoretycznie mogłoby przerodzić się w partię i wystartować w wyborach parlamentarnych. Na hipotetyczne ugrupowanie kandydata na prezydenta chciałoby głosować 11,9 proc. respondentów.

Kolejne, czwarte miejsce w sondażu, z identycznym wynikiem 7,3 proc. zajęły Konfederacja i Lewica. Koalicja PSL i Kukiz'15 uzyskała 5,2 proc. głosów, a 6,8 proc. ankietowanych nie wie, na kogo oddałoby głos. Deklarowana frekwencja wyniosła niemal 60 proc., przy czym 49,85 proc. „zdecydowanie” poszło by do urn. Opcję „raczej tak” wskazało 9,79 proc. uczestników badania, które zrealizowano 4 lipca na próbie 1100 osób. 25,17 proc. respondentów zadeklarowało, że na pewno nie wzięłoby udziału w wyborach.

Polska 2050

We wtorek 30 czerwca publicysta poinformował – oficjalnie – o utworzeniu ruchu obywatelskiego. – Ten ruch już powstał. Nie działamy od góry. Sankcjonujemy to, co samo narodziło się na dole. W Polsce przyjaciół, sąsiedztwa, załatwiania realnych problemów. Powstanie ruch społeczny, obywatelski, w formie stowarzyszenia. O nazwie Polska 2050 – zapowiedział Szymon Hołownia.

Publicysta podkreślił, że nazwa jego ruchu wskazuje na to, że jest to czas mniej więcej jednego pokolenia. – Dzisiaj jego zarzewie tworzą ci, którzy są tu ze mną. To liderzy naszych lokalnych struktur. Spotkaliśmy się po wyborach, by powiedzieć sobie, ile jest w nas energii. Umówiliśmy się na to, by pracować dla ojczyzny i naszych dzieci. Potrzebujemy świeżej krwi, obywatelskiej działalności. Uśmiechu i nadziei. Zbudowaliśmy Polskę solidarną. Teraz będziemy to pomnażać. Mam nadzieję, że każde z naszych biur stanie się ambasadą Polski. Że będzie obywatelskim hotspotem. Przyjmiemy wszystkich, którzy chcą zmiany – zadeklarował kandydat w wyborach prezydenckich.

