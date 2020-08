Piontkowski: Należy mówić, że Wałęsa był twarzą „Solidarności”, ale też agentem

– Lech Wałęsa jest postacią ewidentnie związaną z „Solidarnością”, nikt nie zamierza go wymazywać, to postać, która przeszła do historii Polski – powiedział Dariusz Piontkowski na antenie RMF FM. Robert Mazurek zapytał ministra edukacji narodowej, czy „opowiadałby uczniom, że (Wałęsa – red.) był agentem, czy koncentrowałby się na tym, że był jednym z twórców i twarzą wielkiego ruchu »Solidarności«”. – Trzeba mówić i o jednym, i o drugim – odpowiedział krótko Dariusz Piontkowski.

Szef resortu edukacji narodowej podkreślał także, że „do »Solidarności« zapisało się 10 mln ludzi”. – Nigdy jeszcze nie było w historii Polski tak masowego ruchu. I ta masowość tego ruchu doprowadziła do tego, że można było obalić komunizm. Chociaż nie bez przeszkód, bo po drodze był stan wojenny i kilka kolejnych lat, które mało sympatycznie wspominamy – stwierdził na antenie wspomnianej rozgłośni.

40. rocznica podpisania porozumień sierpniowych

31 sierpnia 1980 roku zostały podpisane porozumienia sierpniowe między opozycją demokratyczną a rządem komunistycznym. Porozumienie stało się zaczątkiem dziesięciomilionowego ruchu mającego przyczynić się do upadku komunizmu w Europie.

