Słowna utarczka Nitrasa i Brudzińskiego. „Wróciłem Sławku”

Jarosław Kaczyński spędził tegoroczny urlop nad Zalewem Szczecińskim, a zdjęcia ze wspólnego wyjazdu publikował w sieci Joachim Brudziński. Dużą popularnością cieszyła się szczególnie fotografia prezesa PiS płynącego łodzią. „Śpijcie spokojnie, stery Polski w dobrych rękach” – napisał europoseł. Do tego faktu najwyraźniej chciał nawiązać Sławomir Nitras.

„Pomoc dla Rafcia"

Poseł KO zapytał Brudzińskiego na Twitterze, czy wrócił już z ryb. „Jak tam prom? Czy prokuratura się tym zajmie?” – napisał nawiązując do faktu, że trzy lata temu zapowiedziano budowę promu mającego kursować między Świnoujściem a Ystad. Do tej pory inwestycja nie powstała, a politycy opozycji domagali się kontroli wydatków związanych z budową.

Na samym początku swojej odpowiedzi Brudziński podziękował za „zainteresowanie”. „Wróciłem Sławku! A co u ciebie? Słyszałem, że montujesz ekipę remontowa i ruszasz z pomocą dla Rafcia” – dodał, co zapewne miało być prztyczkiem w kierunku władz Warszawy zmagających się aktualnie z awarią systemu przesyłowego do oczyszczalni „Czajka”. „Ponoć z Borysem i Misiem Szczerbą (tym znawcą kanalizacji WC w Krynicy) macie naprawić Czajkę?. Pamiętaj Sławuś, że sama taśma klejąca nie wystarczy” – dodał były szef MSWiA.

