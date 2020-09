70-latek sam zgłosił się na policję w Wałczu. Oznajmił, że udusił teściową paskiem

Policja z Wałcza opisała dramat, jaki rozegrał się w Mirosławcu (woj. zachodniopomorskie). 84-latka została tam zaatakowana na terenie swojej posesji. Kobietę napadł w przydomowym pomieszczeniu gospodarczym zięć, który przy pomocy paska od spodni usiłował udusić 87-letnią teściową.

Mirosławiec. Myślał, że zabił teściową

70-latek, przekonany, że zabił kobietę, sam zgłosił się do jednostki policji. Policjanci od razu ruszyli do wskazanego przez niego miejsca w Mirosławcu. Po przybyciu zastali leżącą na ziemi kobietę, która ściszonym głosem wzywała pomocy. Wezwano pogotowie, które zabrało 87-latkę do szpitala w Wałczu.

W środę prokurator przedstawił mężczyźnie zarzut popełnienia usiłowania przestępstwa zabójstwa, zagrożonego karą pozbawienia wolności na czas nie krótszy od 8 lat, karą 25 lat pozbawienia wolności albo dożywotniego pozbawienia wolności. Jeszcze tego samego dnia Sąd Rejonowy w Wałczu postanowił o tymczasowym aresztowaniu 70-latka.

