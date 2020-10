Tęczowy Piątek nie tylko w szkołach. „Czas, by dorośli zabrali głos”

Tegoroczny Tęczowy Piątek przypada na 30 października i – jak zapewnia Kampania Przeciw Homofobii – jest „wyczekiwanym przez uczennice i uczniów świętem, które ma na celu pokazać młodzieży LGBT, że jest akceptowana”. – Nastolatki LGBT potrzebują nas jeszcze bardziej niż dotychczas. Dlatego w tym roku tak ważne jest, by Tęczowy Piątek wyszedł poza szkolne mury. Czas, by dorośli zabrali głos i powiedzieli młodzieży LGBT, że jest OK! – stwierdził dyrektor KPH, Slava Melnyk.

Tęczowy Piątek w dniu Strajku Kobiet. Rafał Trzaskowski popiera

Jak słusznie zauważyli organizatorzy, tegoroczny Tęczowy Piątek będzie miał miejsce w dniu, kiedy w Warszawie odbędzie się Strajk Kobiet. Według Kampanii Przeciw Homofobii dzisiejsze święto ma być swego rodzaju lekcją na temat społeczności LGBT.

Obchody najwyraźniej zyskały aprobatę prezydenta Warszawy. „Każda akcja, której celem jest przeciwdziałanie dyskryminacji i budowanie wspólnoty ma moje poparcie. A 30.10 w całej Polsce odbędzie się Tęczowy Piątek. Więc wszystkim awanturującym się przypominam, uczestnictwo to decyzja szkoły i uczniów, nie przymus” – napisał Rafał Trzaskowski na Twitterze.

Tęczowy Piątek. Jak świętować?

Jednym z elementów programu tegorocznej edycji Tęczowego Piątku będzie wirtualna lekcja, którą od godz. 12 poprowadzi Przemysław Staroń. Nauczyciel Roku 2018 opowie m.in. o tym, „czym jest dyskryminacja, skąd się bierze, jak są jej przejawy i jakie może mieć konsekwencje”.

Oprócz tego uczniowie są zachęcani do ubrania czegoś tęczowego, np. przypinki, torby lub skarpetek. Mogą także użyć nakładki #TęczowyPiątek2020 na zdjęciu profilowym na Facebooku lub zamieścić tweeta z hasztagiem #TęczowyPiątek. KPH proponuje również wywieszenie w oknie lub na balkonie tęczowej flagi czy wydrukowanie i powieszenie w widocznym miejscu plakatu promującego akcję. „Zadzwoń do młodej osoby LGBT, którą się zna, by powiedzieć jej, że może na Ciebie liczyć” – podsumowano.

