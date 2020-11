Marta Lempart: Rząd pożałuje, jeśli nie poda się do dymisji

Strajk Kobiet w niedzielę 1 listopada podał skład Rady Konsultacyjnej, złożonej z ekspertów i aktywistów, która ma ujednolicić i reprezentować postulaty protestujących. W jej skład weszli m.in. Michał Boni, Paweł Kasprzak, Danuta Kuroń, Barbara Labuda, Piotr Szumlewicz, Dorota łoboda i Mirka Makuchowska. - Skład rady jest wstępny. Rada będzie pracować w podstolikach, w grupach roboczych. To będzie 50-100 osób, ponieważ jest 13 obszarów, które do tej pory się pojawiły - powiedziała Onetowi jedna z liderek Ogólnopolskiego Strajku Kobiet Marta Lempart.

Strajk Kobiet – postulaty

Aktywistki przedstawiły także swoje główne postulaty m.in. skończenie z „piekłem kobiet” – oprócz aborcji, chodzi tu także o kwestię przemocy, alimenty; wspieranie osób LGBT oraz tworzenie świeckiego państwa, w tym usunięcie religii ze szkół. - Widać, jakie są nastroje i widać, że władza z różnymi swoimi straszakami, orędziami, wyciąganiem żandarmerii, odezwami Kaczyńskiego, który się przebiera za Jaruzelskiego, jest średnio dwa dni spóźniona. To wygląda trochę jak Łukaszenko z karabinem - oceniła Lempart.

Jej zdaniem "to ludzie zrobią władzy stan wyjątkowy niż odwrotnie". - Za to, że są protesty i każde zachorowanie odpowiada Jarosław Kaczyński, który kazał Julii Przyłębskiej wygłosić oświadczenie o zakazie aborcji i kłamać, że to jest wyrok Trybunału Konstytucyjnego. Rząd pożałuje tego, jeśli się nie poda do dymisji. Tak samo, jak mówiłyśmy, że pani Przyłębska wyda wyrok i miałyśmy rację. Za każdym razem mamy plany i propozycje. Rząd pożałuje, to nie jest pusta groźba - stwierdziła aktywistka.



Czytaj też:

Strajk Kobiet podał skład Rady Konsultacyjnej. Zapowiedziano kolejne protesty