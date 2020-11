Sellin zdradził, kto decydował o algorytmie rządowego wsparcia dla artystów

Nie cichnie sprawa dotacji rządowej w ramach Funduszu Wsparcia Kultury dla polskich gwiazd. Chociaż resort kultury podkreślił, że na razie wypłata środków została wstrzymana, inicjatywa nadal budzi ogromne emocje. Oprócz instytucji kultury takich jak teatry, filharmonie czy opery, na liście podmiotów zakwalifikowanych do pomocy rządowej znaleźli się także znani artyści. Wsparcie mieli otrzymać między innymi: Bracia Golec (1,9 mln zł) Beata Kozidrak (750 tys. zł), jej mąż Andrzej Pietras (613,5 tys. zł), Justyna Steczkowska (180 tys. zł), Kamil Bednarek (500 tys. zł) czy zespół Bayer Full (łącznie prawie 600 tys. zł). W rozmowie z Radiem Zet do sprawy odniósł się Jarosław Sellin.

Sellin: Pieniądze z FWK na pewno do końca roku

Wiceminister kultury podkreślił, że Piotr Gliński w odpowiedzi na krytykę ze strony artystów oraz mediów podjął decyzję o weryfikowaniu listy zakwalifikowanych do FWK oraz rzetelności wniosków złożonych przez podmioty kulturalne. – Na pewno ten program zrealizujemy, bo on jest potrzebny. Nie można zostawić instytucji zajmujących się kulturą bez pomocy. One mają realne straty wynikające z pandemii. Wywalczyliśmy dla artystów bardzo duże pieniądze – blisko 400 mln zł dotacji – i okazało się, że wokół podziały tych środków są ogromne kontrowersje – powiedział wiceszef resortu kultury. Jarosław Sellin zapewnił, że rządowi zależy, aby pieniądze trafiły do podmiotów kulturalnych do końca tego roku.

Kto odpowiada za algorytm?

Jarosław Sellin zdradził również, kto jest odpowiedzialny za stworzenie algorytmu, który decydował o tym, które podmioty mają otrzymać wsparcie i w jakiej wysokości. – Mamy swoje wyspecjalizowane instytucje. Jeśli ten program był kierowany głównie do podmiotów kulturalnych, muzycznych i działających w obszarze tańca to jasnym jest, że tutaj pracował Instytut Teatralny oraz Instytut Muzyki i Tańca. One wspólnie ten algorytm wypracowały – tłumaczył wiceminister. Jarosław Sellin nie chciał odpowiedzieć na pytanie słuchaczy dotyczące nazwisk konkretnych osób odpowiedzialnych za stworzenie mechanizmu. – Ja się tym nie zajmowałem, ale z tego co wiem to właśnie te dwa instytuty opracowały algorytm – dodał.

Sellin: Disco-polo jest fenomenem kulturalnym i społecznym

Pytany o swoje preferencje muzyczne, polityk odparł, że gdyby miał do wyboru płytę Kultu oraz Bayer Full, wybrałby Kult. – Lubię muzykę jazzową i klasyczną, ale także klasyczny rock. Disco-polo nie słucham. Jako wiceminister muszę jednak patrzeć na fenomeny kulturalnie a nie subiektywnie. Każdy ma prawo do obecności w kulturze ze swoją ekspresją. Disco-polo jest fenomenem kulturalnym i społecznym, ale ja osobiście tej muzyki nie słucham – zaznaczył.

