GIS ostrzega przed partią sezamków. Wykryto w nich tlenek etylenu

Główny Inspektor Sanitarny informuje, że chodzi o produkt Sesam snaps, 108 g (4 x 27 g) o numerze partii 09.2021.3 i z datą przydatności do spożycia do 30 września 2021 roku. Dystrybutorem produktu jest firma Kubizz B.V., z kolei dystrybutorem w Polsce firma Action Poland sp. z o.o.

Jak czytamy w komunikacie zamieszczonym na stronie GIS, Action Poland Sp. z o.o. „wycofał produkt z obrotu i kontynuuje prowadzone przez Kubizz B.V. wycofanie produktu od konsumentów”. Organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej monitorują proces wycofywania produktu z rynku.

Kolejne ostrzeżenie przed tlenkiem etylenu

Powodem decyzji producenta jest wykrycie we wspomnianej partii produktu tlenku etylenu. GIS przestrzega, by nie spożywać produktu wskazanego w komunikacie. Tlenek etylenu to substancja szkodliwa dla zdrowia, a jej stosowanie w produktach wprowadzanych na europejski rynek jest niedozwolone. Z badań nad tlenkiem etylenu wynika, że ma on działanie rakotwórcze. Jest on stosowany często do sterylizacji sprzętu medycznego.

Przypomnijmy, że to już kolejne w krótkim odstępie czasu ostrzeżenie przed tą substancją w produktach z dodatkiem sezamu. Wcześniej GIS przestrzegał m.in. przed paluszkami marki Lajkonik, w których również pojawił się tlenek etylenu.

Czytaj też:

GIS ostrzega: Paluszki i bajgle Lajkonika wycofane z polskiego rynku