Zaskakujący akt oskarżenia ws. Amber Gold. Problemy prokurator Barbary K.

TVP3 Wrocław przytacza komunikat Prokuratury Okręgowej w Legnicy, która twierdzi, że prokurator Barbara K. „w rażący sposób zaniedbała swoje obowiązki, ignorując informacje o przestępczej działalności Amber Gold i nie wykonując wielu oczywistych z punktu widzenia śledztwa czynności”.

Jak przypomina stacja, Barbara K. prowadziła i nadzorowała śledztwo przez trzy lata – od 2009 do 2012 roku. W tym czasie miała m.in. zlekceważyć informację Komisji Nadzoru Finansowego, jakoby spółka Amber Gold miała zakaz prowadzenia działalności w postaci składowania złota, które miało być gwarancją pokrycia zobowiązań wobec klientów. Zdaniem Prokuratury Okręgowej w Legnicy, prokurator Barbara K., swoimi zaniedbaniami przyczyniła się do bezprawnego funkcjonowania spółki Amber Gold.

Amber Gold to przedsiębiorstwo działające od 2009 do 2012 rok, które zostało zlikwidowane po tym, jak śledczy wykazali, że jest to tzw. piramida finansowa. Zdaniem wspomnianych śledczych, małżeństwo będące właścicielami Amber Gold – doprowadziło do strat swoich klientów na łączną kwotę ok. 850 mln zł.

