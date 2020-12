Nowe informacje o organizatorze orgii w Brukseli. „Mam wiele narodowości”

O seksimprezie w Brukseli stało się głośno za sprawą węgierskiego polityka Józsefa Szajera. Następnie dużą uwagę przykuł sam organizator gejowskiej orgii. Z upływem kolejnych dni zaczęły się pojawiać nowe informacje na temat tożsamości mężczyzny. Już na początku grudnia Stanisław Zguda, który podaje się za dziadka Manzheleya, przekazał w rozmowie z „Faktem”, że jego wnuk nazywa się w rzeczywistości Przemysław P.

W piątek 11 grudnia dziennik przekazał, że Przemysław P. i David Manzheley to niejedyne tożsamości tego człowieka, a ma on posługiwać się również francuskim dowodem osobistym wystawionym na nazwisko Adam Borg. Jak podaje „Fakt”, dokument poświadcza, że jego właściciel ma obywatelstwo francuskie. – Nie mam polskiej narodowości, nie jestem Polakiem – powiedział organizator orgii w Brukseli w rozmowie ze wspomnianym źródłem. Przekazał także, że obecnie ma dwa nazwiska – pierwsze to Borg, drugie Manzheley. – Mam wiele narodowości i wiele dokumentów na różne nazwiska. Ale nie mam polskiej narodowości – kontynuował mężczyzna.

Europejski Nakaz Aresztowania? Sprawa Davida Manzheleya

W ubiegłym tygodniu Onet opisywał przeszłość Davida Manzheleya. Z ustaleń portalu wynikało, że w lipcu 2014 roku brukselski sąd apelacyjny odmówił wykonania Europejskiego Nakazu Aresztowania (ENA) wobec Dawida Manzheleya, skazanego w Polsce za oszustwa. Sąd powołał się wówczas na przepis pozwalający na podjęcie takiej decyzji w przypadkach, gdy „istnieją poważne powody, by sądzić, że wykonanie ENA może zagrozić fundamentalnym prawom osoby, której dotyczy nakaz".

