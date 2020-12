Kukiz o PSL: Kod kreskowy do kupienia przez każdego

Rozpad Koalicji Polskiej stał się faktem po sejmowym głosowaniu nad uchwałą wyrażającą wsparcie dla rządu w negocjacjach w sprawie unijnego budżetu. Po tym, jak pięciu posłów, w tym Paweł Kukiz, zagłosowali „za”, Rada naczelna PSL podjęła decyzję o zakończeniu współpracy.

Paweł Kukiz połączy siły z opozycją?

W połowie grudnia Koalicja zmieniła logo, którym jest teraz kod kreskowy utrzymany w kolorystyce polskiej biało-czerwonej flagi, mający symbolizować patriotyzm gospodarczy. To właśnie do tego znaku graficznego nawiązał Kukiz, który 22 grudnia pojawił się w RMF FM. – PSL nowym logo pokazuje, że są kodem kreskowym do kupienia przez każdego – ocenił.

Dopytywany o możliwe porozumienie między ludowcami a PiS-em gość Roberta Mazurka stwierdził, że „jest możliwy alians PSL-u z każdym” . A co z Kukiz'15? Czy były muzyk rozważa połączenie sił z opozycją? – Jeżeli opozycja stanie z programem zmiany ustroju Polski, zmiany ordynacji wyborczej, zmiany pozycji obywatela w państwie, to ja stanę z każdym – zadeklarował.

Kukiz zaznaczył również, że nie startował w wyborach parlamentarnych po to, by „szukać kolegów” w Sejmie czy „wchodzić w fankluby jednej czy drugiej dużej partii” . Jego motywacją jest zmiana ustroju „gdzie ludzie nie biegają po ulicach i nic z tego nie wynika, tylko ludzie idą do urn referendalnych i wywalają fatalną ustawę w powietrze” .

